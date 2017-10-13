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ВИДЕО - Бразильцы уверенно хлопнули на ЧМ U-17 сборную Нигера, у которой было лишь 2 полумомента

Бразильцы уверенно хлопнули сборную Нигера, у которой было лишь 2 полумомента
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Eurosport

2 мин. назад

Команда родившихся в один день футболистов без шансов уступила Бразилии.
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