Футбол > Чемпионат мира (до 17 лет)

ВИДЕО - Германия забила бы костариканцам больше, чем 2 гола, если бы не Черногория

Германия забила бы костариканцам больше, чем 2 гола, если бы не Черногория
5 471 просмотров | 02:10
Eurosport

17 ч. назад

Или Черногорцев – примерно так переводится фамилия голкипера Коста-Рики Рикардо Монтенегро, который тащил.
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео