ВИДЕО - Швайни превратил защитника в манекен, не дотронувшись до мяча, а его партнеры порвали «Нью-Ингланд»
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Футбол
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