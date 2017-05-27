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ВИДЕО - Страшнющий прыжок Дельгадо в ноги, после которого арбитр показал ему красную, а ты забьешься в угол

Страшнющий прыжок Дельгадо в ноги, после которого арбитр показал ему красную, а ты забьешься в угол
 77 просмотров | 00:35
Eurosport

18 мин. назад

А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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