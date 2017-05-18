ВИДЕО - «Сиэтл» прессовал «Спортинг Канзас-Сити» весь первый тайм, а потом Фернандес забил 3 за 13 минут
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Футбол
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