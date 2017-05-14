Футбол > MLS

ВИДЕО - Игуаин чуть не завалил шедевр рабоной, но чуть-чуть не попал

Игуаин чуть не завалил шедевр рабоной, но чуть-чуть не попал
 157 просмотров | 03:08
Eurosport

1 час назад

Но Мерам оформил хет-трик и затащил матч – 3:2 в пользу «Коламбуса».

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео