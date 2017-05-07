ВИДЕО - «Гэлакси» не испугался Швайнштайгера, двух пропущенных мячей и ушел от поражения во втором тайме
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Футбол
«Гэлакси» не испугался Швайнштайгера, двух пропущенных мячей и ушел от поражения во втором тайме5 529 просмотров • 13 ч. назад
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