ВИДЕО - Арбитр не поставил пенальти в ворота «Ванкувера», но Демпси вывел «Сиэтл» дальше красивым дублем
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Футбол
Арбитр не поставил пенальти в ворота «Ванкувера», но Демпси вывел «Сиэтл» дальше красивым дублем3 просмотров • 2 ч. назад
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