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ВИДЕО - Давид Вилья ввалил сочный гол «Коламбусу», но его «Нью-Йорк» пропустил четыре

Давид Вилья ввалил сочный гол «Коламбусу», но его «Нью-Йорк» пропустил четыре
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Eurosport

11 ч. назадИзменено 52 мин. назад

Ответная игра – 6 ноября.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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