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ВИДЕО - Как запороть стопроцентный выход два в ноль. Инструкция от динамовца из Хьюстона

Как запороть стопроцентный выход два в ноль. Инструкция от динамовца из Хьюстона
2 005 просмотров | 02:57
Eurosport

1 час назадИзменено 52 мин. назад

«Динамо» из Хьюстона победило «Спортинг» из Канзас-Сити и сыграет в полуфинале конференции.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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