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ВИДЕО - Дубль маркиза «Нью-Йорк Сити» Давида Вильи не разломал «Коламбус Крю»

Дубль маркиза Вильи не разломал «Коламбус Крю»
 1 смотрят | 02:34
Eurosport

11 мин. назад

Матч, в котором оба соперника лидировали в счете, но никто не победил.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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