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ВИДЕО - У Кака категорически не шли штрафные в последнем домашнем матче за «Орландо»

У Кака категорически не шли штрафные в последнем домашнем матче за «Орландо»
 5 просмотров | 02:18
Eurosport

37 мин. назад

Бразильцу, который намерен завершить карьеру по окончании сезона MLS, осталось провести лишь одну игру – на выезде.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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