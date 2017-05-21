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ВИДЕО - Рефери показал 2 желтые карточки за минуту ну вот вообще непонятно за что и отправил парня отдыхать

Рефери показал 2 желтые карточки за минуту ну вот вообще непонятно за что и отправил парня отдыхать
 31 просмотров | 02:24
Eurosport

30 мин. назад

В меньшинстве «Колорадо» не устояли против «Филадельфии» – 1:2.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые горячие имена лиги – Пирло, Джовинко, Кака, Вилья и Ховард.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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