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ВИДЕО - Ларин забил за «Орландо», Хованский – нет

Ларин забил за «Орландо», Хованский – нет
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Eurosport

54 мин. назад

«Нью-Йорк Сити» проиграл в гостях – 0:1.

MLS – совершенно точно одна из главных лиг в соккере: звезды все чаще покидают Европу, чтобы найти свою американскую мечту. Самые свежие приобретения лиги – Пирло, Лэмпард, Джеррард, Кака и Вилья.

Футбол в MLS становится зрелищнее с каждым туром, интрига закручивается все туже – кто поднимет над головой главный приз? Смотрите хайлайты MLS на Eurosport.ru с марта по декабрь – и смотрите матчи MLS на канале Eurosport.
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