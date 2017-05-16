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ВИДЕО - «Мне нужно пожрать, чтобы дурно аж стало». Владимир Стогниенко – о продуктах и футболе

«Мне нужно пожрать, чтобы дурно аж стало». Владимир Стогниенко – о продуктах и футболе
 9 просмотров | 04:10
Eurosport

1 час назад

Про-комментатор рассказывает о древних футболистах, высокой кухне, аргентинской пицце и главных блюдах на родине «Ювентуса» и «Лацио».
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