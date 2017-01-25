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ВИДЕО - Сэйвища Рейны и Тэтэрушану, перекладинище и 2 удаленьица в матче «Наполи» и «Фиорентины»

Сэйвища Рейны и Тэтэрушану, перекладинище и 2 удаленьица в матче «Наполи» и «Фиорентины»
2 774 просмотров | 02:37
Eurosport

3 ч. назад

А также победный гол головой Хосе Кальехона в игре четвертьфинала Кубка Италии.
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