ВИДЕО - 4 гола «Ромы» в ворота «Сампдории», 3 из которых – просто шедевры
Показать большеПоказать меньше
Футбол
4 гола «Ромы» в ворота «Сампдории», 3 из которых – просто шедевры523 просмотров • 4 ч. назад
Восхитительный гол Наингголана, доказывающий, что он уже миллиард раз дорос до топ-клуба814 просмотров • 5 ч. назад
6 действительно классных голов, штанга и пенальти «Лацио», который кипер «Дженоа» взял намертво3 142 просмотров • 18 ч. назад
Мерзкая симуляция, затащившая «Чезену» в четвертьфинал Кубка Италии4 761 просмотров • Вчера в 22:34
Упоительные ножницы Мурильо и еще 4 голины в зарубе «Интера» и «Болоньи», дискредитирующей катеначчо5 617 просмотров • Вчера в 09:24
Гол защитника «Интера», который настолько крутой, что даже Месси его не повторит28 416 просмотров • 18/01/2017 в 00:19
Кантона: «Желаю Инфантино массажировать шары на жеребьевках, а не разбивать наши»8 980 просмотров • 12/01/2017 в 17:36
Приятный боевичок «Ювентуса» и «Аталанты» с крутейшими голами3 232 просмотров • 12/01/2017 в 11:26
2 странных удаления, перекладина, штанга и победный гол «Фиорентины» на 92-й минуте с пенальти3 333 просмотров • 12/01/2017 в 10:25
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Восхитительный гол Наингголана, доказывающий, что он уже миллиард раз дорос до топ-клуба
О'Салливан подтвердил свое величие, забив шальной красный
Проброс погоды. Кросби доказал существование бога
Главный по теннису: «Джоковича обыграл парень из Узбекистана, у которого имя звучит как молекула»
Надаль обыграл парня, похожего на русского туриста на турецком пляже, который, оказывается, Багдатис
18 попаданий и 2 промаха Дальмайер, которые не помешали немке победить в индивидуалке
Миллиардное циркачество Монфиса на сетболе, спровоцировавшее Долгополова на ошибку
Тим вконец потерял рассудок и сотворил лучший розыгрыш дня
Муратоглу: «У Федерера очень рискованный стиль игры»
Невероятная вырезка Долгополова, суперобмен Тима и Томпсона и еще 3 горячих удара четвертого дня АО
Истомин: «Приношу извинения Новаку, я сегодня так хорошо играл»
16-минутный первый гейм и другая вкуснотища матча, за который Истомину стыдно перед Джоковичем
Джокович поспорил с арбитром и разговорился с Истоминым после спорного мяча
Серена в минималистичной манере закончила историю Шафаржовой на Aus Open
Хайлайты упорной 2-часовой баталии, в которой Гаврилова все-таки сделала Конюх
«Детройт» отказался проигрывать «Бостону» после 0:3 и вырвал победу по буллитам
Радваньская не пожелала оставаться в Мельбурне без Джоковича и тоже проиграла
Удары и стоны Весниной в матче с Минеллой, такие же прекрасные, как Веснина
Конюх зарядила в голову линейному эйсом