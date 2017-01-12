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Футбол > Кубок Италии

ВИДЕО - Сумасшедшая дуга Абдулая Конко, поставившая на колени дублера Буффона

Сумасшедшая дуга Конко, поставившая на колени дублера Буффона
2 447 просмотров | 00:28
Eurosport

6 ч. назад

Нето не ждал такой подставы от француза.
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