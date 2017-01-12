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Футбол > Кубок Италии

ВИДЕО - 2 странных удаления, перекладина, штанга и победный гол «Фиорентины» на 92-й минуте с пенальти

2 странных удаления, перекладина, штанга и победный гол «Фиорентины» на 92-й минуте с пенальти
1 413 просмотров | 02:31
Eurosport

3 ч. назад

«Кьево» должно быть очень обидно после этого поражения в Кубке Италии.
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