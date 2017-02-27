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ВИДЕО - Унижение «динозавров», растянутое мюнхенцами на 8 голов

Унижение «динозавров», растянутое мюнхенцами на 8 голов
 73 просмотров | 01:24
Eurosport

1 час назад

В тот вечер «Бавария» забыла жалость дома.

Мюнхенская «Бавария» идет в поход за третьим кряду чемпионским титулом. Мало кто может им помешать, но сам по себе поход выглядит крайне зрелищно.

Самые ядерные голы, самые крутые удары и самые веселые моменты: все, что вы должны увидеть в матчах Бундеслиги, теперь есть на Eurosport.ru.
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