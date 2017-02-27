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ВИДЕО - Пяточка от Обамеянга и еще 4 волшебных голевых касания немецкого уикенда

Пяточка от Обамеянга и еще 4 волшебных голевых касания немецкого уикенда
 39 просмотров | 02:41
Eurosport

9 мин. назад

Роббен тоже вписался в подборку.

Мюнхенская «Бавария» идет в поход за третьим кряду чемпионским титулом. Мало кто может им помешать, но сам по себе поход выглядит крайне зрелищно.

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