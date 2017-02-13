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ВИДЕО - Коллективный сэйв от Бюрки, перекладины и Гинтера плюс еще 4 дичайших спасения немецкого уикенда

Коллективный сэйв от Бюрки, перекладины и Гинтера плюс еще 4 дичайших спасения немецкого уикенда
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Eurosport

1 минуту назад

Когда вратари реально тащат.

Мюнхенская «Бавария» идет в поход за третьим кряду чемпионским титулом. Мало кто может им помешать, но сам по себе поход выглядит крайне зрелищно.

Самые ядерные голы, самые крутые удары и самые веселые моменты: все, что вы должны увидеть в матчах Бундеслиги, теперь есть на Eurosport.ru.
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