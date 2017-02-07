ВИДЕО - Забег электрички-Дембеле и эффектный гол Левандовского. Лучшие голы очередного тура Бундеслиги
Показать большеПоказать меньше
Футбол
Забег электрички-Дембеле и эффектный гол Левандовского. Лучшие голы очередного тура Бундеслиги778 просмотров • 3 ч. назад
Алиссон зачем-то привез гол, и Тотти пришлось вытаскивать на 96-й минуте с неочевидного пенальти7 829 просмотров • 02/02/2017 в 07:24
Крутой гол Брозовича, удаление Миранды и еще огонь битвы «Интера» и «Лацио» за Кубок Италии3 384 просмотров • 01/02/2017 в 07:33
Геометрически эталонный гол Алабы, магическое комбо «Хоффенхайма» и другие топ-голы тура Бундеслиги13 716 просмотров • 30/01/2017 в 10:35
3 превосходных голенцио красивой зарубы «Юве» и «Милана» в Кубке Италии9 789 просмотров • 26/01/2017 в 07:42
Сэйвища Рейны и Тэтэрушану, перекладинище и 2 удаленьица в матче «Наполи» и «Фиорентины»6 971 просмотров • 25/01/2017 в 11:05
Магнитный шедевр Левандовского и еще 4 гола, разогревших 17-й тур Бундеслиги10 090 просмотров • 23/01/2017 в 17:42
4 гола «Ромы» в ворота «Сампдории», 3 из которых – просто шедевры11 147 просмотров • 20/01/2017 в 00:00
Восхитительный гол Наингголана, доказывающий, что он уже миллиард раз дорос до топ-клуба12 298 просмотров • 19/01/2017 в 23:32
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Как хоккейная сборная России разбомбила Канаду на Универсиаде
Золотой спуск Шмидхофер на чемпионате мира, оставивший Вайратер и Гут с носом
Срыв Вонн в супергиганте на чемпионате мира
Чумовые голы, рикошеты и убойный силовой матча «Нью-Джерси» и «Баффало», от которых сносит шлем
Новички «Торонто» практически подняли команду в небеса, но «Айлендерс» их приспустил
Куча горнолыжного юмора и опасные подтяжки в новом выпуске Watts
«Сент-Луису» разрешили забить коньком, и это прикончило «Филадельфию»
Пачка крутейших прыжков на сноуборде, которые вызывают восторг, страх и еще больше восторга
«Я обожаю трамплины повыше». Грандиозный летающий лыжник на Универсиаде-2017
Когда Емелин лучше даже Радулова, но в одиночку обыграть «Эдмонтон» не смог
7 шайб «Рейнджерс» и «Калгари», которые почти затмили Супербоул
Овечкину подарили уникальную клюшку, а он сдобрил разгром «ЛА» ассистом
11 шайб «Торонто» и «Бостона», после которых ты возьмешь клюшку и будешь мочить
Резвый финиш Киттеля на пятом этапе «Тура Дубая», от которого рвались цепи
Смит расписал победный гол и сделал утиную историю грустной
Бобровский слил «Питтсбургу», хотя Малкин даже не надел коньки
Лютый финиш на «Вуэльте Валенсии», где победитель стал понятен только с вертолета
Первый за 9 игр и победный гол Панарина с передачи Анисимова и другой жир матча «Аризона» – «Чикаго»
«Торонто» забил первым и лишь разозлил «Сент-Луис» Тарасенко