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ВИДЕО - Забег электрички-Дембеле и эффектный гол Левандовского. Лучшие голы очередного тура Бундеслиги

Забег электрички-Дембеле и эффектный гол Левандовского. Лучшие голы очередного тура Бундеслиги
 778 просмотров | 02:57
Eurosport

47 мин. назад

А еще Ут, ассист Бобадильи скорпионом и вообще очень много всякого крутого.

Мюнхенская «Бавария» идет в поход за третьим кряду чемпионским титулом. Мало кто может им помешать, но сам по себе поход выглядит крайне зрелищно.

Самые ядерные голы, самые крутые удары и самые веселые моменты: все, что вы должны увидеть в матчах Бундеслиги, теперь есть на Eurosport.ru.
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