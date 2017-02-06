ВИДЕО - Лютый пробег Усмана Дембеле, завершившийся гвоздем Пьера-Эмерика Обамеянга и поражением «Лейпцига»
Показать большеПоказать меньше
Футбол
Лютый пробег Дембеле, завершившийся гвоздем Обамеянга и поражением «Лейпцига»178 просмотров • 3 ч. назад
Алиссон зачем-то привез гол, и Тотти пришлось вытаскивать на 96-й минуте с неочевидного пенальти7 740 просмотров • 02/02/2017 в 07:24
Крутой гол Брозовича, удаление Миранды и еще огонь битвы «Интера» и «Лацио» за Кубок Италии3 364 просмотров • 01/02/2017 в 07:33
Геометрически эталонный гол Алабы, магическое комбо «Хоффенхайма» и другие топ-голы тура Бундеслиги13 548 просмотров • 30/01/2017 в 10:35
3 превосходных голенцио красивой зарубы «Юве» и «Милана» в Кубке Италии9 777 просмотров • 26/01/2017 в 07:42
Сэйвища Рейны и Тэтэрушану, перекладинище и 2 удаленьица в матче «Наполи» и «Фиорентины»6 967 просмотров • 25/01/2017 в 11:05
Магнитный шедевр Левандовского и еще 4 гола, разогревших 17-й тур Бундеслиги10 078 просмотров • 23/01/2017 в 17:42
4 гола «Ромы» в ворота «Сампдории», 3 из которых – просто шедевры11 142 просмотров • 20/01/2017 в 00:00
Восхитительный гол Наингголана, доказывающий, что он уже миллиард раз дорос до топ-клуба12 287 просмотров • 19/01/2017 в 23:32
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Когда Емелин лучше даже Радулова, но в одиночку обыграть «Эдмонтон» не смог
7 шайб «Рейнджерс» и «Калгари», которые почти затмили Супербоул
Овечкину подарили уникальную клюшку, а он сдобрил разгром «ЛА» ассистом
11 шайб «Торонто» и «Бостона», после которых ты возьмешь клюшку и будешь мочить
Резвый финиш Киттеля на пятом этапе «Тура Дубая», от которого рвались цепи
Смит расписал победный гол и сделал утиную историю грустной
Бобровский слил «Питтсбургу», хотя Малкин даже не надел коньки
Лютый финиш на «Вуэльте Валенсии», где победитель стал понятен только с вертолета
Первый за 9 игр и победный гол Панарина с передачи Анисимова и другой жир матча «Аризона» – «Чикаго»
«Торонто» забил первым и лишь разозлил «Сент-Луис» Тарасенко
Ассист Нестерова и ржачная черепашка Боровиски, у которого во второй раз в сезоне оторвался конек
Нестеров забросил первую шайбу за «Монреаль» во втором матче за клуб, но пользы это не принесло
Крутое мочилово в заряженном матче «Нэшвилла» и «Эдмонтона»
«Я учуcь на преподавателя начальной школы». Кто тащил немецкую фигурку на Универсиаде-2017
Марло, забросив 500-ю шайбу в карьере, поучаствовал в разгроме «Ванкувера»
«Виннипег и «Даллас» зрелищно выяснили, кто из них продолжит победную серию
Киперы «Рейнджерс» и «Баффало» включили королей и отразили 78 бросков на двоих
Как окровавленный бедолага Киттель гонялся с мужчинами после удара Гривко
Амаре поджег топ-10 моментов очередного тура Еврокубка упитанным данком и стальным горшком