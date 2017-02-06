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ВИДЕО - Лютый пробег Усмана Дембеле, завершившийся гвоздем Пьера-Эмерика Обамеянга и поражением «Лейпцига»

Лютый пробег Дембеле, завершившийся гвоздем Обамеянга и поражением «Лейпцига»
 178 просмотров | 01:22
Eurosport

1 час назад

Месси поперхнулся, «Боруссия» победила – 1:0.

Мюнхенская «Бавария» идет в поход за третьим кряду чемпионским титулом. Мало кто может им помешать, но сам по себе поход выглядит крайне зрелищно.

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