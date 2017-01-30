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ВИДЕО - Геометрически эталонный гол Алабы, магическое комбо «Хоффенхайма» и другие топ-голы тура Бундеслиги

Геометрически эталонный гол Алабы, магическое комбо «Хоффенхайма» и другие топ-голы тура Бундеслиги
 15 просмотров | 02:28
Eurosport

9 мин. назад

Концентрированная красота.

Мюнхенская «Бавария» идет в поход за третьим кряду чемпионским титулом. Мало кто может им помешать, но сам по себе поход выглядит крайне зрелищно.

Самые ядерные голы, самые крутые удары и самые веселые моменты: все, что вы должны увидеть в матчах Бундеслиги, теперь есть на Eurosport.ru.
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