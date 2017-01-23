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ВИДЕО - Магнитный шедевр Роберта Левандовского и еще 4 гола, разогревших 17-й тур Бундеслиги

Магнитный шедевр Левандовского и еще 4 гола, разогревших 17-й тур Бундеслиги
6 560 просмотров | 02:39
Eurosport

12 ч. назад

Лучшие мячи последних немецких выходных.

Мюнхенская «Бавария» идет в поход за третьим кряду чемпионским титулом. Мало кто может им помешать, но сам по себе поход выглядит крайне зрелищно.

Самые ядерные голы, самые крутые удары и самые веселые моменты: все, что вы должны увидеть в матчах Бундеслиги, теперь есть на Eurosport.ru.
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