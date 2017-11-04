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ВИДЕО - Мощное выступление и победа Суй Вэньцзин и Хань Цун на Гран-при Китая

Мощное выступление и победа Суй Вэньцзин и Хань Цун на Гран-при Китая
 10 просмотров | 03:36
Eurosport

25 мин. назад

Китайская пара набрала 231,07 балла.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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