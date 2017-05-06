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ВИДЕО - Отбойник спас авто польского раллиста Томаша Касперчика от падения с холма

Отбойник спас авто польского раллиста от падения с холма
2 067 просмотров | 00:53
Eurosport

16 ч. назад

Экипаж мог очень серьезно пострадать.
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