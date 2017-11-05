Конный спорт

ВИДЕО - Гонка Longines: Equita Lyon

Гонка Longines: Equita Lyon
 49 просмотров | 00:47
Eurosport

39 мин. назад

Кубок Мира потихоньку перетекает в зимний сезон, в котором участвуют лучшие наездники с 1978 года. Каждый год наездники путешествуют из города в город ради престижных очков, нужных для квалификации на финал Кубка Мира. В эти выходные тур остановится в Лионе.
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