Гонка Longines: Equita Lyon

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Кубок Мира потихоньку перетекает в зимний сезон, в котором участвуют лучшие наездники с 1978 года. Каждый год наездники путешествуют из города в город ради престижных очков, нужных для квалификации на финал Кубка Мира. В эти выходные тур остановится в Лионе.