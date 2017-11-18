Киберспорт

ВИДЕО - Битвы роботов. Как «Атлетико» и «Реал» зарубятся в дерби

Битвы роботов. Как «Атлетико» и «Реал» зарубятся в дерби
 537 просмотров | 01:51
Eurosport

1 час назад

Спойлер: очень бодро.
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