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ВИДЕО - Сэм Беннетт шел вторым и грохнулся за 300 метров до финиша шестого этапа Тура Турции

Беннетт шел вторым и грохнулся за 300 метров до финиша
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Eurosport

59 мин. назад

Ирландец вел борьбу за победу, но закончил в глубине пелотона из-за обидной неудачи.
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