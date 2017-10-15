ВИДЕО - Сэм Беннетт шел вторым и грохнулся за 300 метров до финиша шестого этапа Тура Турции
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Велоспорт
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