Велоспорт > Тур Турции

ВИДЕО - Очень жесткий завал на «Туре Турции». Один велогонщик исполнил сальтуху вперед прямо на велосипеде

Очень жесткий завал на «Туре Турции». Один велогонщик исполнил сальтуху вперед прямо на велосипеде
 304 просмотров | 00:23
Eurosport

6 ч. назад

Ты бы не хотел оказаться на месте упавших ребят.
Показать большеПоказать меньше

Велоспорт


Посмотреть ещеБольше от канала Велоспорт
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео