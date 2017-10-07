ВИДЕО - Лоран де Плю не вписался в поворот и упал с жутчайшей высоты за пределы трассы
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Велоспорт
Де Плю не вписался в поворот и упал с жутчайшей высоты за пределы трассы5 827 просмотров • 17 ч. назад
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