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ВИДЕО - Лоран де Плю не вписался в поворот и упал с жутчайшей высоты за пределы трассы

Де Плю не вписался в поворот и упал с жутчайшей высоты за пределы трассы
5 827 просмотров | 00:31
Eurosport

20 ч. назадОбновлено 16 ч. назад

Бельгийский гонщик практически не пострадал в этом страшном падении.
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