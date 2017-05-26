Велоспорт > Джиро д'Италия

ВИДЕО - Финиш 19-го этапа, на котором Микелю Ланде было очень скучно

Финиш 19-го этапа, на котором Ланде было очень скучно
 394 просмотров | 01:53
Eurosport

1 час назад

Ближайший преследователь отстал почти на 2 минуты.
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Велоспорт


Посмотреть ещеБольше от канала Велоспорт
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео