Велоспорт > Джиро д'Италия

Видео, в котором Том Дюмулен в прямом смысле чуть не прокакал лидерство в генеральной классификации

Видео, в котором Дюмулен в прямом смысле чуть не прокакал лидерство в генеральной классификации
 836 просмотров | 01:34
Eurosport

49 мин. назад

Голландец потратил на туалет две минуты.
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