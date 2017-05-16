Велоспорт > Джиро д'Италия

ВИДЕО - Том Дюмулен отметил победу на 10-м этапе «Джиро д'Италия» ударом локтя в лицо красотки с подиума

Дюмулен отметил победу на 10-м этапе «Джиро» ударом локтя в лицо красотки с подиума
 2 просмотров | 00:26
Eurosport

10 мин. назад

Барышня не стала некрасивее после инцидента.
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Велоспорт


Посмотреть ещеБольше от канала Велоспорт
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео