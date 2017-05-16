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ВИДЕО - Павел Брутт серьезно повредил колено после жесткого падения на 10-м этапе «Джиро д'Италия»

Брутт серьезно повредил колено после жесткого падения на 10-м этапе «Джиро»
 143 просмотров | 00:55
Eurosport

55 мин. назад

Российский гонщик не смог продолжить гонку.
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