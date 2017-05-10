Велоспорт > Джиро д'Италия

ВИДЕО - Бедолага Пиберник раньше времени подумал, что победил на пятом этапе «Джиро», и, конечно, не победил

Бедолага Пиберник раньше времени подумал, что победил на пятом этапе «Джиро», и, конечно, не победил
1 775 просмотров | 00:36
Eurosport

5 ч. назад

Лука плохо изучил гоночную трассу.
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