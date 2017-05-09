Велоспорт > Джиро д'Италия

ВИДЕО - Пелотон едва не проехал мимо вершины и потерял пару бойцов

Пелотон едва не проехал мимо вершины и потерял пару бойцов
1 852 просмотров | 01:07
Eurosport

10 ч. назад

Легкий завал на «Джиро».
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