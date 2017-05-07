Велоспорт > Джиро д'Италия

ВИДЕО - Фантастический финиш третьего этапа, где один велосипедист приехал первым, а за ним все остальные

Фантастический финиш третьего этапа, где один велосипедист приехал первым, а за ним все остальные
1 709 просмотров | 01:37
Eurosport

11 ч. назад

Никто такого не ожидал.
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