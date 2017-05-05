Велоспорт > Джиро д'Италия

ВИДЕО - Спурт Пёстльбергера на финише первого этапа «Джиро», после которого все узнали о его существовании

Спурт Пёстльбергера на финише первого этапа «Джиро», после которого все узнали о его существовании
2 689 просмотров | 02:00
Eurosport

Вчера в 20:18

25-летний австриец сенсационно победил.
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