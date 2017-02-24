Лыжные гонки > Чемпионат мира

ВИДЕО - Беспечный венесуэльский лыжник снова измучился на трассе, но остался жив

Беспечный венесуэльский лыжник снова измучился на трассе, но остался жив
 476 просмотров | 00:30
Eurosport

24 мин. назад

Адриан Солано пришел на 10 минут и 37 секунд позднее лидера гонки.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Лыжные гонки


Посмотреть ещеБольше от канала Лыжные гонки
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео