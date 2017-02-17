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ВИДЕО - Финиш эстафеты, в которой Германии было скучно, а Украине – нет

Финиш эстафеты, в которой Германии было скучно, а Украине – нет
 16 просмотров | 00:51
Eurosport

13 мин. назад

А России было грустно.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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