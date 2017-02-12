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ВИДЕО - Как Фуркад сделал всех на финише пасьюта, а Шипулин сделал почти всех, кроме людей на подиуме

Как Фуркад сделал всех на финише пасьюта, а Шипулин сделал почти всех, кроме людей на подиуме
 570 просмотров | 02:30
Eurosport

45 мин. назад

Гонка получилась огненной.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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