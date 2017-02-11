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ВИДЕО - Те самые объятия Мартена Фуркада и Антона Шипулина, ставшие главным событием спринта чемпионата мира

Те самые объятия Фуркада и Шипулина, ставшие главным событием спринта
4 842 просмотров | 00:19
Eurosport

1 час назад

Одним из главных уж точно.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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