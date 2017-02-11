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ВИДЕО - Промахи Мартена Фуркада, точнейший Бенедикт Долль и Бё, которому этих самых долей и не хватило

Промахи Фуркада, точнейший Долль и Бё, которому этих самых долей и не хватило
 17 просмотров | 02:27
Eurosport

15 мин. назад

Лучшие моменты мужского спринта на чемпионате мира по биатлону.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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