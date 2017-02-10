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ВИДЕО - Все прелести спринта на ЧМ, в котором Габи Коукалова не побоялась выйти на трассу 96-й и сорвала куш

Все прелести спринта, в котором Коукалова не побоялась выйти на трассу 96-й и сорвала куш
 935 просмотров | 02:28
Eurosport

41 мин. назад

Лаура Дальмайер слишком рано подумала, что стала чемпионкой мира.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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