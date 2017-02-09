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ВИДЕО - Контакт Мартена Фуркада и Логинова на передаче эстафеты, от которого Александр взял и упал

Контакт Фуркада и Логинова на передаче эстафеты, от которого Александр взял и упал
1 603 просмотров | 00:29
Eurosport

1 час назад

IBU нужно приглядеться к этому видео.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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