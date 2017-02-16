Биатлон

ВИДЕО - Бэйли летел к финишу быстрее пули и даже Фуркада, а потом экспрессивно орнул в объятиях кого-то

Бэйли летел к финишу быстрее пули и даже Фуркада, а потом экспрессивно орнул в объятиях кого-то
 110 просмотров | 01:19
Eurosport

58 мин. назад

Первое золото американцев в истории ЧМ по биатлону.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Биатлон


Посмотреть ещеБольше от канала Биатлон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео