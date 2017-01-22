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ВИДЕО - Финишный спринт, куда не пригласили Мартена Фуркада и Антона Шипулина

Финишный спринт, куда не пригласили Фуркада и Шипулина
3 946 просмотров | 01:22
Eurosport

11 ч. назад

Господин Бё отвоевал золото масс-старта.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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